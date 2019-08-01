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Marko Guduric Resmen Memphis Grizzlies’te

Son 2 sezondur Fenerbahçe forması giyen Sırp basketbolcu Marko Guduric, daha önce anlaştığı NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile sözleşme imzaladı.

Spor 01.08.2019, 11:22 01.08.2019, 11:31
Marko Guduric Resmen Memphis Grizzlies’te

Fenerbahçe’den NBA ekibi Memphis Grizzlies’e giden Sırp basketbolcu Marko Guduric, yeni takımı ile sözleşmeye imza attı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Guduric ile uzun süreli bir sözleşme yapıldığı duyuruldu.

Kızılyıldız ve Fenerbahçe ile THY Euroleague’de 4 sezonda toplam 125 müsabakaya çıkan 24 yaşındaki basketbolcu, 7.8 sayı, 1.9 asist ve 1.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Sırp oyuncu, sarı-lacivertli forma ile son iki senede Euroleague Final-Four’da mücadele etti.

Fenerbahçe’de daha öncede Nicolo Melli, New Orleans Pelicans’a transfer olmuştu.

FENERBAHÇE’DEN GUDURİC’E TEŞEKKÜR

Fenerbahçe, NBA takımlarından Memphis Grizzlies’a transfer olan Marko Guduric’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi’ne 2017 yaz transfer döneminde katılan ve formamızı giydiği iki sezonda ekibimizin en değerli parçalarından biri haline gelen Marko Guduric, kariyerine NBA takımlarından Memphis Grizzlies’da devam edecektir. İki sezon boyunca formamıza en iyi şekilde hizmet eden Marko Guduric, bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA’de temsil eden oyuncular arasına katılmıştır. Guduric’e, çubuklu formaya katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz" denildi.

(Oğuzhan Ort /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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