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Marko Scepovic, Çaykur Rizespor'da
- Yeşil-mavili ekip Sırp golcü ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
Spor 30.08.2019, 16:28
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız Macaristan 1. Lig takımı MOL Fehervar'da forma giyen Marko Scepovic'i transfer etmiştir. Santrfor mevkisinde oynayan 28 yaşındaki Sırp milli oyuncu kulüp başkanımız Hasan Kartal ve başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın İstanbul'da katıldığı imza töreniyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Sırp oyuncunun 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
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