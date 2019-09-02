Martin Skrtel Başakşehir’de

Medipol Başakşehir, Atalanta ile sözleşmesini fesheden eski Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtrel’i kadrosuna kattı.

Transferin son gününde Başakşehir, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, üç sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra yaz transfer döneminde Atalanta’ya transfer olan ancak yaşadığı problemler sebebiyle yeni kulübüyle sözleşmesini fesheden Skrtel’i kadrosuna kattı. Başakşehir, gün içinde 34 yaşındaki futbolcunun transferini duyuracak.

(İHA)