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Martino Minuto'dan bir altın daha

İSTANBUL (AA) - Milli eskrimci Martino Minuto, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında altın madalyanın sahibi oldu.Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya...

Spor 07.09.2019, 20:53
Martino Minuto'dan bir altın daha

İSTANBUL (AA) - Milli eskrimci Martino Minuto, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki gün önce Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Uluslararası Satellite Turnuvası'nda da altın madalya kazanan Minuto, kazandığı madalyalar ve topladığı 8 puanla 2020 Tokyo Olimpiyatları kota periyodunda yarışını sürdürdü.

Çeyrek finalde İtalyan rakibi Filippo Guerra'yı 15-3, yarı finalde ise Belçikalı sporcu Stef De Greef'i 15-12 mağlup eden Minuto, finalde Fransız sporcu Maximilien Chastanet ile eşleşti.

Minuto, finalde Chastanet'i 15-13 yenerek altın madalya elde etti.

#eskrim #Martino Minuto #Uluslararası FIE Satellite Turnuvası
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