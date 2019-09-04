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Masa tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası
- A Milli Erkek ve Kadın Takımları şampiyonaya veda etti
Spor 04.09.2019, 11:11
ANKARA (AA) - Türkiye, Fransa'da süren Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası'na veda etti.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nantes kentindeki şampiyonada erkek milliler Yunanistan, kadın milliler de İsveç'e yenilerek turnuvanın dışında kaldı.
A Milli Kadın Takımı ise F Grubu'nda İsveç'e 3-0 yenildi ve şampiyona macerası sona erdi.
Millilerde birinci oyunda Sibel Altınkaya, Bergstrom'e ve ikinci oyunda Gülpembe Özkaya, Matilda Ekholm'e 3-1'lik skorlarla, son maçta da Özge Yılmaz, Kallberg'e 3-2 yenilmekten kurtulamadı.