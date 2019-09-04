Masa tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası

ANKARA (AA) - Türkiye, Fransa'da süren Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası'na veda etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nantes kentindeki şampiyonada erkek milliler Yunanistan, kadın milliler de İsveç'e yenilerek turnuvanın dışında kaldı.

Şampiyonada oynanan maçlarda A Milli Erkek Takımı H Grubu'nda Yunanistan karşısında salondan 3-0 mağlup ayrıldı. Millilerde Talha Yiğenler, Gionis'e 3-2, ikinci oyunda İbrahim Gündüz, Sgouropoulos'a, son oyunda da Zihni Batuhan Şahin Konstantinopoulos'a aynı sonuçla 3-0 yenildi.

A Milli Kadın Takımı ise F Grubu'nda İsveç'e 3-0 yenildi ve şampiyona macerası sona erdi.

Millilerde birinci oyunda Sibel Altınkaya, Bergstrom'e ve ikinci oyunda Gülpembe Özkaya, Matilda Ekholm'e 3-1'lik skorlarla, son maçta da Özge Yılmaz, Kallberg'e 3-2 yenilmekten kurtulamadı.