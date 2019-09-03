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Masa Tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası

- Erkek ve Kadın A Milli Takımları gruplarındaki ilk maçlarını kaybetti

Spor 03.09.2019, 13:44
Masa Tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası


ANKARA (AA) - Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası Fransa'da başladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nantes kentindeki şampiyonada gruptaki ilk maçlarına çıkan Erkek ve Kadın A Milli Takımları başarılı olamadı ve günü yenilgiyle kapattı.

A Milli Erkek Takımı, H Grubu'ndaki ilk maçında son Avrupa ikincisi Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Milli takımda Talha Yiğenler, Freitas'a, ikinci oyunda ise İbrahim Gündüz, Apolonia'ya aynı sonuçla 3-1, son oyunda da Ziver Gündüz, Monteiro'ya 3-0 yenildi.

Milliler grupta yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Takımı ise F Grubu'ndaki ilk maçında Polonya ile mücadele etti. Milliler rakibine 3-0 kaybetti.

Ay-yıldızlı ekipte Sibel Altınkaya, Qian Li'ye ve ikinci oyunda Özge Yılmaz, Natalia Partyka'ya aynı sonuçla 3-0 mağlup olurken, Ece Haraç ise Natali Bajor'e 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

Kadın Milli Takımı, grubundaki ikinci maçını yarın İsveç ile yapacak.


#Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası #Fransa #Masa Tenisi
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