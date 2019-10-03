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Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday

- TMOK Fair Play İcra Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi İstiklal Marşı'nı okuyan sarı-lacivertli takımın Alman futbolcusu Max Kruse'un davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmesine karar verdi - Dünya Fair Play Konseyi Üyesi Arıpınar: "Dünyaya örnek olacak bir davranış olduğu için hem Kruse'u kutluyoruz hem de aday gösteriyoruz"

Spor 03.10.2019, 10:26
Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday


İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play İcra Kurulu, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'u davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterdi.

Dünya Fair Play Konseyi Üyesi ve TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi maçta, çok kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmesine rağmen İstiklal Marşı'nı okuyup dikkatleri üzerine çeken ve alkışlanan Kruse'un, TMOK Fair Play İcra Kurulu tarafından davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmesine karar verildiğini bildirdi.

Arıpınar, Dünya Fair Play Konseyi'nin 2020 yılının Şubat ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağı toplantıda karar vereceğini, Türkiye Fair Play ödülünü kazananın ise 2020 Nisan ayında açıklanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyaya örnek olacak bir davranış olduğu için hem Kruse'u kutluyoruz hem de aday gösteriyoruz. Dileğimiz hem Türkiye hem dünya ödülünü almasıdır. İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra röportajında Kruse 'Ben Türk halkına saygı göstermek için yaptım. Türkiye ve Türk takımında oynuyorum' dedi. Bugüne kadar böyle bir örnek yok, centilmenlik, efendilik örneği yok."

#istiklal marşı #Max Kruse #TMOK
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