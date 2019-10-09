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Mbappe, Türkiye'ye karşı oynayamayacak

- Fransa Milli Takımı'nın hücum hattının önemli isimlerinden Mbappe, sakatlığı yüzünden EURO 2020 Elemeleri'ndeki İzlanda ve Türkiye maçlarında forma giyemeyecek

Spor 08.10.2019, 23:58
Mbappe, Türkiye'ye karşı oynayamayacak


ANKARA (AA) - Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Türkiye'ye karşı oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın doktoru Franck Le Gall, sakatlığı süren forvet oyuncusu Mbappe'nin, 11 Ekim Cuma günü İzlanda ve 14 Ekim Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçlarda dinlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Teknik direktör Didier Deschamps da Paris Saint-Germain'de forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunun yerine Borussia Mönchengladbach'ın santrforu Alassane Plea'yı kadroya dahil etti.

#EURO 2020 #Fransa #futbol #Kylian Mbappe #türkiye
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