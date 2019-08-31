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Medel’den Beşiktaş camiasına veda mesajı

Beşiktaş’tan Bologna’ya transfer olan Medel, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği yıllar için camiaya teşekkür mesajı yayımladı.

Spor 31.08.2019, 22:01
Medel’den Beşiktaş camiasına veda mesajı
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Beşiktaş’tan Bologna’ya transfer olan Medel, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği yıllar için camiaya teşekkür mesajı yayımladı.

Beşiktaş’ta 2 sezon forma giyen ve hafta içi İtalya’nın Bologna takımına transfer olan Gary Medel, sosyal medya hesabından siah-beyazlı taraftar ve camiaya veda mesajı yayımladı. 2 sene boyunca Beşiktaş’ta çok güzel yıllar geçirdiğini ifade eden Medel, “2 sene boyunca bu efsane kulüpte yaşadığım unutulmaz anlar için, bütün takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerimize, idari ekibimize, kulüpte çalışan güzel insanlara ve özellikle büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun!!!” açıklamasını yaptı.

Dün takımının sahasında SPAL’ı 1-0 yendiği maça ilk 11’de başlayan Şilili yıldız 81 dakika sahada kaldı.

(İHA)
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