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Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı

- Turuncu-lacivertli kulüp, Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladığını duyurdu

Spor 02.09.2019, 16:22
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı
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İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart'tan Hamburg'a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde üst yönetici Mustafa Eröğüt yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir, Ümit Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapan 21 yaşındaki oyuncu için sosyal medyadan video da yayınladı.

#Berkay Özcan #futbol #Medipol Başakşehir
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