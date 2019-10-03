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Medipol Başakşehir, B.Mönchengladbach'la 1-1 berabere

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'la 1-1 berabere kaldı.

Spor 03.10.2019, 21:48 03.10.2019, 22:04
Medipol Başakşehir, B.Mönchengladbach'la 1-1 berabere
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ taraftan Caiçara’nın arka direğe yaptığı ortada İrfan Can, Aleksic’e indirdi. Aleksic’in ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarından yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

6. dakikada sağ çaprazdan Kramer’in yaptığı ortada ön direkte Thuram’ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi.

24. dakikada İrfan Can’ın ara pasında Crivelli rakip yarı sahasında topla buluştu. Crivelli de sağ taraftan bindirme yapan Visca’ya pasını aktardı. Visca’nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sommer’den oyun alanına döndü.

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can’ın yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada sol taraftan Raffael’in kullandığı köşe atışında ön direkte Lainer’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.

55. dakikada sağ taraftan Crivelli’nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Visca’nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+1. dakikada sağ çaprazdan Alman ekibinin kullandığı serbest atışta arka direkte Bensabaini’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Dönen topu Hermann filelere gönderdi. 1-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Stuart Attwell xx, Constantine Hatzidakis xx, Daniel Cook xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Skrtel xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Mehmet Topal dk. 89 ?), Mahmut xx, Aleksic xx (Azubuike dk. 46 x), Visca xx, Guldbransen xx, Crivelli xx (Elia dk. 78 x)

Yedekler: Volkan, Arda, Ba, Uğur

Teknik Direktör: Okan Buruk

Borussia Mönchengladbach: Sommer xx, Lainer xx, Ginter xx, Elvedi xx, Wendt xx(Bnesebaini dk. 76 x), Zakaria xx, Kramer xx (Hermann dk. 65 x), Thuram xx, Plea xx (Raffael dk. 46 x), Neuhaus xx, Embolo xx

Yedekler: Sippel, Doucoure, Janrschke, Nob

Teknik Direktör: Marco Rose

Goller: Visca (dk. 55) (Medipol Başakşehir), Hermann (dk. 90+1) (Borussia Mönchengladbach)

Sarı kartlar: Skrtel, Caiçara, Guldbransen (Medipol Başakşehir), Embolo, Elvedi, Kramer, Hermann (Borussia Mönchengladbach)

(İHA)

#Medipol Başakşehir
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