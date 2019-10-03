Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach





İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach takımları arasında yapılacak 2. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Richard Cook (İngiltere)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Zakaria, Kramer, Thuram, Plea, Neuhaus, Embolo



