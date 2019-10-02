Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçına doğru
- Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose: "Bu maçta ilk karşılaşmaya göre daha baskılı oynayacağız"
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörü Marco Rose, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.
Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Oscar Wendt ile katılan Rose, her iki takımın da gruba kötü sonuçlarla başladığını hatırlattı.
Kaliteli bir maç olacağının altını çizen Rose, "Her iki takımın da Avrupa Ligi'ndeki mağlubiyeti aslında bir hazırlık maçı niteliğindeydi. Bu maçta ilk karşılaşmaya göre daha baskılı oynayacağız. Her iki takım için de kaliteli bir maç olmasını diliyoruz. 4-3-3 şeklinde bir şema ile sahaya çıkacağız. Ligde 2 başarılı maçımız oldu. O kadroyu korumaya çalışacağız." diye konuştu.
Futbolculardan Oscar Wendt ise UEFA Avrupa Ligi gibi uluslararası bir organizasyonda mücadele ettikleri için mutlu olduğunu ifade etti.
Uzun zamandır bu karşılaşmaları beklediklerini aktaran Wendt, "Bu turnuvalarda yer almak bizim için çok önemli. Maça da iyi hazırlandık. Kendimizi hazır hissediyoruz. Sahada çok baskılı bir şekilde oynayacağız. Buradan iyi bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
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