Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçına doğru
- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: "Hem bizim hem de ülke puanı için galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum" - Turuncu-lacivertli futbolcu Fredrik Gulbrandsen: "İlk puanlarımızı almak istiyoruz"
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını ağırlayacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, müsabakanın hem kendileri hem de ülke puanı için büyük önem taşıdığını söyledi.
Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile katılan Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Gruba istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Buruk, "Daha güvenli, ne yaptığını bilen, takım olma yolunda ilerleyen bir ekibiz. Avrupa'da yolumuza galibiyetle devam etme hedefindeyiz. Rakibimiz Almanya Ligi'nde başarılı bir takım. Doğru oynamamız gerekiyor. Ofansif açıdan çok etkili bir ekibe sahipler. Savunmada ise rakiplerine pozisyon verebiliyorlar. Hem bizim hem de ülke puanı için galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Borussia Mönchengladbach karşısında kazanmak için sonuna kadar mücadele vereceklerini dile getiren Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ufak tefek sakatlıklarımız var. Onları riske atmayabiliriz ama biz bu maçı çok önemsiyoruz. Oynayabileceğimiz en iyi 11 ile sahaya çıkmayı planlıyoruz. Futbolcu olarak bu kupayı hayal eden, kazanan biri olarak, sahada tüm oyuncuların eşit olduğu ve tüm takımların birbirini yenebileceği fikrini takıma aşılamaya çalışıyorum. Bu gruptan çıktıktan sonra ileriye dönük daha farklı programlar yapılabilir. Gruptan çıkmak öncelikli hedefimiz."
Medipol Başakşehir'in Norveçli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen ise yarınki müsabaka öncesi heyecanlı olduklarını aktararak, "Roma maçında istemediğimiz bir sonuç yaşadık. O sebeple ilk puanlarımız almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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