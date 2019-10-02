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Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçına hazır

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.Müsabakanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda...

Spor 02.10.2019, 19:03
Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçına hazır
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İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Tam kadro gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 pas çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.55'te başlayacak.


#Borussia Mönchengladbach #futbol #Medipol Başakşehir #süperlig #UEFA Avrupa Ligi
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