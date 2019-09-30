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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Medipol Başakşehir- Borussia Mönchengladbach maçında İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir’in sahasında Borussia Mönchengladbach oynayacağı karşılaşmada İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak.

Spor 30.09.2019, 12:37 30.09.2019, 12:39
Medipol Başakşehir- Borussia Mönchengladbach maçında İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir’in sahasında Borussia Mönchengladbach oynayacağı karşılaşmada İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#hakem #Stuart Attwell #Borussia Mönchengladbach #spor #Medipol Başakşehir
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