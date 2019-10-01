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Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 01.10.2019, 00:02 01.10.2019, 10:23
Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#futbol #Medipol Başakşehir #UEFA Avrupa Ligi #spor #Borussia Mönchengladbach
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