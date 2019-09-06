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Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 06.09.2019, 13:22 06.09.2019, 14:06
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı, ayak tenisiyle sona erdiği belirtildi.
Milli takımlarda bulunan Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Edin Visca, Okechukwu Azubuike ve Aziz Eraltay'ın idmana katılmadığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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