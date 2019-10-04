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Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir...

Spor 04.10.2019, 16:11
Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç oynandığı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile yapılan müsabakada forma giyen oyuncuların ise yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.


#antrenman #futbol #Gaziantep Futbol Kulübü #Medipol Başakşehir #süper lig
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