Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın...
Spor 05.10.2019, 19:02
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı ve pas oyunuyla devam ettiği belirtildi. İdmanın taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.
Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile yapılan müsabakada sakatlanan Danijel Aleksic, kafilede yer almadı.
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