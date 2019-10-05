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Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın...

Spor 05.10.2019, 19:02
Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı ve pas oyunuyla devam ettiği belirtildi. İdmanın taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.

Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan, Medipol Başakşehir kafilesi Gaziantep'e gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile yapılan müsabakada sakatlanan Danijel Aleksic, kafilede yer almadı.



#futbol #Gaziantep FK #Medipol Başakşehir #süperlig
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