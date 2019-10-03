Medipol Başakşehir kaçan galibiyete yanıyor
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: "90. dakikada yediğimiz bir golle berabere kalmış olmak bizi üzdü" dedi
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında ağırladığı Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakikalarda yenilen beraberlik gölünün üzücü olduğunu söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, "İkinci yarıda rakibimize pozisyon vermedik ama son dakikada şanssız bir gol yedik ve maç berabere bitti. 90. dakikada yediğimiz bir golle berabere kalmış olmak bizi üzdü. Oyuncularımızın performansından memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gruptaki tüm takımların birbirini yenebilecek güçte olduğunu vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:
Rose: "Son dakika golü çok önemliydi"
Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, son dakikada attıkları beraberlik golünün önemine değindi.
Gruptaki hedeflerinin değişmediğini dile getiren Rose, "İlk 15 dakika gayet iyi bir maç sergiledik. Daha sonra pas hataları yapmaya başladık. Takımımız alanları yeterince koruyamadı. Son dakikada attığımız beraberlik golü bizim için çok önemliydi. Maç boyunca performansımızın daha yüksek olması gerekiyor. Grupta diğer maçın berabere bitmiş olması bizim için bir şeyi değiştirmez. Kalan maçlarımıza bakacağız." diye konuştu.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:40
|Öğle
|12:43
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2