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Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Spor 18.09.2019, 10:15 18.09.2019, 13:08
Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında
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İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti.

Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.

- Avrupa'da 21. maç

Medipol Başakşehir, Roma mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, geride kalan 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

- Okan Buruk ilk peşinde

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma mücadelesiyle Avrupa'daki 3. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos'a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini arayacak.

- Skrtel forma giyemeyecek

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, Roma karşısında görev yapamayacak.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede sakatlanan Slovak oyuncu, İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde Gökhan İnler ve Kerim Frei da UEFA listesinde yer almadığı için Roma karşısında kadroda bulunamayacak.

#futbol #Medipol Başakşehir #roma #UEFA Avrupa Ligi
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