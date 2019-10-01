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Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden...

Spor 01.10.2019, 00:02
Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


#Borussia Mönchengladbach #futbol #Medipol Başakşehir #UEFA Avrupa Ligi
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