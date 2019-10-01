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Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden...

Spor 01.10.2019, 21:16
Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları
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İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ile pas çalışmasının ardından savunma ve hücuma yönelik organizasyonlarla sona erdiği bildirildi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


#Borussia Mönchengladbach #futbol #Medipol Başakşehir #UEFA Avrupa Ligi
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