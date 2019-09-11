Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı: "Savaş peşinde olanlar kaybedecek”
Vali Çağatay kazada yaralananları hastanede ziyaret etti
Keçiören'e Şair-Yazar Kaysın Kuliyev Parkı
Eldivan’da ev yangını
Eşref Hamamcıoğlu: "Lise müdürü, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti"
Vakıf Emeklilik yeni "Cep Şube" uygulamasını tanıttı
Arda Turan'dan açıklama
OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı
CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları partiden ayrıldı
İçişleri Bakanlığından ’hız limiti’ açıklaması

Mehmet Ekici ve Martin Linnes kadro dışı!

Fenerbahçe, Mehmet Ekici’yi Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulan Süper Lig oyuncu kadrosuna dahil etmedi. Galatasaray’da ise Martin Linnes listede yer almadı.

Spor 11.09.2019, 12:06 11.09.2019, 13:21
Mehmet Ekici ve Martin Linnes kadro dışı!

Fenerbahçe, Mehmet Ekici’yi Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulan Süper Lig oyuncu kadrosuna dahil etmedi. Galatasaray’da ise Martin Linnes listede yer almadı.

Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki oyuncusu Mehmet Ekici, Süper Lig’in ilk yarısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de oynayacak oyuncuların listesini TFF’ye sundu. Verilen kadroda Mehmet Ekici’nin ismi yer almadı. Fenerbahçe’de gözden çıkarıldığı ve ara transfer döneminde takımdan gönderileceği iddia edilen Ekici, bu sezonun ilk yarısında Türkiye liginde oynanacak olan resmi müsabakalarda forma giyemeyecek.

GALATASARAY’DA LİNNES LİSTEDE YOK

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Linnes de TFF’ye verilen oyuncu kadrosunda yer almayan bir diğer isim oldu. Yabancı sınırına takılan 27 yaşındaki futbolcu, bu dönem Süper Lig’de forma giyemeyecek. Linnes’in transfer dönemi kapanmamış olan Katar veya Suudi Arabistan liglerinden bir takıma kiralanmak için çalışıldığı ise iddialar arasında.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Ömer Ekici #Martin linnes #süper lig #Galatasaray #fenerbahçe #futbol
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@