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Mehmet Topal Başakşehir’de
Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 26.08.2019, 19:30
Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Göksel Gümüşdağ, “Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal’ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.(İHA)
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