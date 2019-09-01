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Melis Sezer'den çiftler şampiyonluğu
İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Melis Sezer, Gürcistan'da katıldığı Batumi Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon oldu. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen toplam...
Spor 31.08.2019, 19:32 31.08.2019, 23:40
İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Melis Sezer, Gürcistan'da katıldığı Batumi Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon oldu.
Turnuvada 1 numaralı seribaşı olan Melis-Jacqueline ikilisinin finalde Weronika Falkowska-Paulina Jastrzebska çiftini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ettiği kaydedildi.
26 yaşındaki Melis Sezer'in çiftlerde 37, toplamda ise 46. şampiyonluğunu kazandığı belirtildi.
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