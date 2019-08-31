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Melis Sezer'den çiftler şampiyonluğu

İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Melis Sezer, Gürcistan'da katıldığı Batumi Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon oldu. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen toplam...

Spor 31.08.2019, 19:32
Melis Sezer'den çiftler şampiyonluğu
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İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Melis Sezer, Gürcistan'da katıldığı Batumi Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü turnuvada mücadele eden Melis Sezer-Jacqueline Cabaj Awad çiftinin şampiyonluğa ulaştığı kaydedildi.

Turnuvada 1 numaralı seribaşı olan Melis-Jacqueline ikilisinin finalde Weronika Falkowska-Paulina Jastrzebska çiftini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ettiği kaydedildi.

26 yaşındaki Melis Sezer'in çiftlerde 37, toplamda ise 46. şampiyonluğunu kazandığı belirtildi.

#Batumi Tenis Turnuvası #Melis Sezer #tenis
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