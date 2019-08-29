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Mercedes, Valtteri Bottas'la devam kararı aldı

İSTANBUL (AA) - Formula 1 takımlarından Mercedes, Fin pilotu Valtteri Bottas'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.Alman takımının internet sitesinden yapılan açıklamada, " Mercedes, 2020 Formula 1 sezonu için Valtteri Bottas ile olan opsiyonu...

Spor 29.08.2019, 13:18
Mercedes, Valtteri Bottas'la devam kararı aldı
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İSTANBUL (AA) - Formula 1 takımlarından Mercedes, Fin pilotu Valtteri Bottas'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Alman takımının internet sitesinden yapılan açıklamada, " Mercedes, 2020 Formula 1 sezonu için Valtteri Bottas ile olan opsiyonu kullanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bottas ise yaptığı açıklamada, "Bu takımın bir parçası olmaya 4. sezon da devam edeceğim için çok mutluyum. Takım içerisindeki herkese, aynı zamanda Mercedes yönetimine bana inandıkları ve güvendikleri için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene, Mercedes ile 1 yıllık anlaşma imzalayan Bottas'ın sözleşmesinde, 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyordu.

Mercedes'e 2017 yılında katılan 30 yaşındaki pilot, bu yıl Avustralya ve Azerbaycan Grand Prix'lerinde 1. olmuştu.

#Formula 1 #Mercedes #Valtteri Bottas
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