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Merih Demiral ilk maçına çıktı, Juventus evinde galip
Milli futbolcu Merih Demiral’ın 11’de başladığı müsabakada Juventus, sahasında Hellas Verona’yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.
Spor 21.09.2019, 21:13 21.09.2019, 21:43
Milli futbolcu Merih Demiral’ın 11’de başladığı müsabakada Juventus, sahasında Hellas Verona’yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.
Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ilk kez 11’de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı. Merih maçın 20. dakikasında penaltı yaptırdı. Samuel Di Carmine’nın kullandığı penaltı vuruşunda top direkten döndü. Bu sonucun ardından Maurizio Sarri’nin öğrencileri puanını 10’a çıkarırken, Verona ise 4 puanda kaldı.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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