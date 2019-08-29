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Mersin'de cimnastik şöleni

ANKARA (AA) - Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası müsabakaları yarın Mersin'de başlayacak.

Spor 29.08.2019, 06:42 29.08.2019, 11:04
Mersin'de cimnastik şöleni

ANKARA (AA) - Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası müsabakaları yarın Mersin'de başlayacak.

11 ülkeden 48 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi 6 kadın ve 8 erkek sporcu temsil edecek.

Mersin Cimnastik Salonu'nda 1 Eylül Pazar günü sona erecek organizasyonda milli formayı giyecek sporcular ise şöyle:

Erkekler: Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, İbrahim Çolak, Hamza Şamil Yılmaz, Sercan Demir ve Mustafa Arca.

Kadınlar: Nazlı Savranbaşı, Göksu Üçtaş Şanlı, Ezgi Yeşil, Tutya Yılmaz, Yaren Turan ve Demet Mutlu.

#Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası #Cimnastik #mersin
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