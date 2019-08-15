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Mert Çetin Roma’ya doğru - Mert Çetin Kimdir?

İtalyan temsilcisi Roma, genç defans oyuncusu Mert Çetin ile ilgileniyor. İtalyan ekibi, Mert’in kulübü Gençlerbirliği ile de görüşmeleri sürdürüyor.

Spor 15.08.2019, 22:02 15.08.2019, 22:15
Mert Çetin Roma’ya doğru - Mert Çetin Kimdir?
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İtalyan temsilcisi Roma, genç defans oyuncusu Mert Çetin ile ilgileniyor. İtalyan ekibi, Mert’in kulübü Gençlerbirliği ile de görüşmeleri sürdürüyor.

Roma, Türkiye’den bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalya ekibinin radarında Gençlerbirliği’nin genç defans oyuncusu Mert Çetin bulunuyor. Romalı yetkililer, Ankara’da Başkent temsilcisi ile transferi bitirmek için görüşmelerini sürdürüyor. 22 yaşındaki futbolcu da görüşmeleri sürdürmek için İtalya’ya gitti.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de Gençlerbirliği formasıyla 26 resmi maça çıkan Mert Çetin, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Roma’nın şu anki kadrosunda milli futbolcu Cengiz Ünder de bulunuyor. (İHA)

MERT ÇETİN KİMDİR?

Gençlerbirliği altyapısında yetişen 22 yaşındaki savunmacı, bu sezon düzenli forma giydi. Ligde çıktığı 25 maçta 1 gol atan Mert, takımının en iyi savunmacılarından biri olmasında pay sahibi oldu.

Güncel piyasa değer 250 bin dolar olan yıldız adayı stopper mevkinde oynuyor.

#Mert Çetin kaç yaşında #Mert Çetin Kimdir #Gençlerbirliği #italya #roma #mert çetin
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