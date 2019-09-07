Mete Gazoz çeyrek finalde elendi

İSTANBUL (AA) - Milli okçu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde çeyrek final müsabakasında yenildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve bugün sona erecek Dünya Kupası Finalleri'nde, Mete Gazoz çeyrek finalde Güney Kore'den Kim Woojin ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 6-0 mağlup olan milli okçu, organizasyona çeyrek finalde veda etti.