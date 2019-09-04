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Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde

- Okçulukta Dünya Kupası Finalleri'ne Mete Gazoz ve Evren Çağıran katılacak

Spor 04.09.2019, 07:35 04.09.2019, 10:15
Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde
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ANKARA (AA) - Okçulukta Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve makaralı yay erkeklerde Evren Çağıran temsil edecek.

Dünya Kupası Finalleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da 6-7 Eylül'de gerçekleştirilecek. Finallere Dünya Kupası serisinde ilk 8'de yer alan sporcular katılabiliyor. Kategorilerinde ilk 8 içinde yer alma başarısı gösteren Mete ve Evren, finallerde madalya mücadelesi verecek.

Evren Çağıran bireyselde Almanya'nın başkenti Berlin'deki seride altın madalya kazanmıştı.

Okçuluk kafilesi hazırlıklarını tamamlayarak Rusya'ya gitti.

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#Dünya Kupası Finalleri #Evren Çağıran #Mete Gazoz #Okçuluk
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