Metin Diyadin "Kadro sıkıntımız sahaya yansıyor”

Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Ankaragücü’nde Teknik Direktör Metin Diyadin maçın ardından yaptığı açıklamada, kadro sıkıntısının sahaya yansıdığını belirterek, Ankaragücü taraftarının yanlarında olmasını istedi.

Fenerbahçe deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Ankaragücü’nde Teknik Direktör Metin Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Diyadin, “Maçtan önce söylediğimiz gibi rakibin gücünü bilerek sahaya çıktık. Kadıköy’de herkes için sahaya çıkmak zordur. Hele ki Fenerbahçe’nin enerjisinin yüksek olduğu dönemlerde bu atmosferde oynamak zordur. Biz kendimizi ve rakibimizi bilerek oynamak zorundaydık. Bu anlamda oyuncularım taktiksel ve istek olarak her şeyi yapmaya çalıştı. Geçen haftaki maçımıza göre sistem değişikliğine gittik ve farklı görüntü oldu. Maçta öne geçtik ama sonrasında aut olan pozisyonda golü yedik. İkinci yarıda baskıda 2. Golü yedik. Bu golün ardından durumu 2-2’ye de getirebilirdik. Ancak olmadı. Bu maçta oynadığımız oyunda futbolcuların istek ve arzusunun bir tepki olduğunu düşünüyorum. Kadro sıkıntımız da var. Hamle yapmak istediğimizde alternatifimiz olmadığı için bazı mevkilerde hamle yapamıyoruz. Fizik kaliteyi yukarıya çekip sahadaki kaliteyi yükseltmek istiyoruz. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Belki maçtan önce Fenerbahçe çok rahat kazanır gibi görünüyordu. Ancak bu duruma tepki gösteren bir oyun oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada oynamak gerçekten kolay değil. Bugün oyuncularımın emeklerinin karşılığı belki 1 puan olabilirdi ama olmadı. Fenerbahçe bugün bizim 90 dakikalık rakibimizdi, ligin genelindeki rakibimiz değil. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

Fenerbahçe’nin topu geri kazanma konusunda çok hızlı olduğunu söyleyen Diyadin, “Fenerbahçe, topu rakipten geri alma süresi konusunda oldukça iyi. Futbolda en tehlikeli şey çıkış anında kaptırdığınız toplardır. Bunu da söyledik oyunculara ama maalesef böyle bir gol yedik. Kulüpte ekonomik sıkıntı var. Bütün kulüplerin var neredeyse. Süper Lig’de Bankalar Birliği anlaşması olmayan tek kulüp Ankaragücü. Bu durum transfere de yansıdı. Oyuncuların ödemelerine de yansıyabiliyor. Ankaragücü camiası çok gülü bir camia. Taraftar, bu oyuncuların yanında olduğu zaman bu mücadeleyi sürdürebiliriz. En azından bu yönden desteğe ihtiyacımız var. Evimizde 15-20 bin taraftara karşı oynayınca çocukların daha da itici güç hissettiğini biliyorum” dedi.

Kendisinin 30 yıldır Ankara’da olduğunu da sözlerine ekleyen Diyadin, “Ankaragücü taraftarı takımın 2. Lig’den buralara gelmesinde çok ciddi bir rol oynadı. Bu rolünü sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim hepimiz gelip geçiciyiz ama kalıcı olan, bu kulübün gerçek sevdalıları, bu camianın sahibi onlar. Bu çocukların da en çok ihtiyacı olan şey onların desteği” şeklinde konuştu.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)