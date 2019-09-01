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Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlarken, yeni transfer Mevlüt Erdinç de takımla birlikte çalıştı.
Spor 31.08.2019, 23:42
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Fenerbahçe yarın saat 21.45’te Ülker Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynayacak.(İHA)
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