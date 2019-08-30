Mevlüt Erdinç Fenerbahçe’de

Fenerbhaçe Kulübü, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Damien Comolli de katıldı.Sarı-lacivertli takım transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

(İHA)