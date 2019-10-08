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Michel Bastos futbolu bıraktı
İSTANBUL (AA) - Brezilyalı futbolcu Michel Bastos, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.Son olarak ülkesinin America Mineiro takımında oynayan 36 yaşındaki Bastos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca forma giydiği kulüplere...
Spor 08.10.2019, 15:46
İSTANBUL (AA) - Brezilyalı futbolcu Michel Bastos, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.
Hollanda'da Feyenoord, Fransa'da Lille, Olympique Lyon, Almanya'da Schalke 04, İtalya'da Roma, ülkesinde Gremio, Sao Paulo ve Palmeiras gibi takımlarda forma giyen sol kanat oyuncusu Bastos, Brezilya Milli Takımı'nda ise 10 defa görev yaptı.
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