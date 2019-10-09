“Milli aradan en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz”
Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 8. Haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanı bir süre takip eden İkinci Başkan Selip Pilten, milli aradan en iyi şekilde faydalanmak istediklerini söyledi.
Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 8. Haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanı bir süre takip eden İkinci Başkan Selip Pilten, milli aradan en iyi şekilde faydalanmak istediklerini söyledi.
Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmana milli takım davetleri alan Issam Chebake, Chalali, Farnolle, Özer Özdemir ve Murat Akşit katılmadı. Sakatlığı süren Arturo Mina ise fizyoterapist eşliğinde ayrı bir çalışma yaptı. Sakatlığı düzelen Gökhan Töre ve Bifouma ise takımla birlikte çalıştı. Denizlispor maçında alınan galibiyetten dolayı morallerin yüksek olduğu antrenman düz koşu, ısınma hareketleri ve 5’e 2 çalışması ile başladı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
“ONLARLA BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR TAKIM OLACAĞIZ”
Pilten, Konyaspor maçına kadar sakat oyuncuların takıma döneceğini beklediklerini de belirterek, "Önümüzde Konyaspor maçı var. Onlar da son haftalarda çıkışta olan bir takım. İnşallah bu milli aradan en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz. Maç tarihine kadar sakat oyuncularımızın da düzeleceğini tahmin ediyoruz. Gökhan ve Bifouma çalışmalara katılıyor, Mina ise özel çalışıyor. Onlarla birlikte daha güçlü bir takım olacağız" diye konuştu.(İHA)
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