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Milli atlet Yasmani Copello finalde
- Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 400 metre engelli yarı finalinde 48.39'luk derecesiyle serisinde 2. olan Yasmani Copello, finale yükseldi
Spor 28.09.2019, 18:35
İSTANBUL (AA) - Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 400 metre engelli yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, adını finale yazdırdı.
Bu kategoride final yarışı, 30 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.40'ta yapılacak.
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