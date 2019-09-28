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Milli atlet Yasmani Copello finalde

- Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 400 metre engelli yarı finalinde 48.39'luk derecesiyle serisinde 2. olan Yasmani Copello, finale yükseldi

Spor 28.09.2019, 18:35
Milli atlet Yasmani Copello finalde
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İSTANBUL (AA) - Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 400 metre engelli yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, adını finale yazdırdı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkekler 400 metre engelli yarı finalinde piste çıkan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.39'luk derecesiyle serisini 2. sırada bitirerek finale kaldı.

Bu kategoride final yarışı, 30 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.40'ta yapılacak.


#400 metre engelli #Dünya Atletizm Şampiyonası #Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği #Yasmani Copello Escobar
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