Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde
- Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde 49.75'lik derecesiyle serisinde 5. olan Yasmani Copello, yarı finale yükseldi
Spor 27.09.2019, 22:54
İSTANBUL (AA) - Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, yarı finale adını yazdırdı.
Yasmani Copello, yarın TSİ 18.05'te yarı finalde koşacak.
Üç seri halinde 24 atlet tarafından koşulacak yarı final sonucunda 8 sporcu, 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak finale adını yazdıracak.
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