Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
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Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Milli badmintoncular olimpiyat puanı arayacak
ANKARA (AA) - Milli badmintoncular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası'nda mücadele edecek.Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da düzenlenecek organizasyonda...
Spor 04.09.2019, 16:16 04.09.2019, 17:17
ANKARA (AA) - Milli badmintoncular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da düzenlenecek organizasyonda ana tablo müsabakaları 6 Eylül'de başlayacak.
Organizasyon, 8 Eylül Pazar günü sona erecek.
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