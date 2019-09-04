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Milli badmintoncular olimpiyat puanı arayacak

ANKARA (AA) - Milli badmintoncular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası'nda mücadele edecek.Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da düzenlenecek organizasyonda...

Spor 04.09.2019, 16:16 04.09.2019, 17:17
Milli badmintoncular olimpiyat puanı arayacak

ANKARA (AA) - Milli badmintoncular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da düzenlenecek organizasyonda ana tablo müsabakaları 6 Eylül'de başlayacak.

Turnuvaya 25 ülkeden 204 sporcu katılacak. Türkiye'yi turnuvada tek erkeklerde Emre Lale, tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ ve Özge Bayrak, çift kadınlarda ise Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci temsil edecek.

Organizasyon, 8 Eylül Pazar günü sona erecek.

#2020 Tokyo Olimpiyatları #Badinton #RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası
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