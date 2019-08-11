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Milli badmintonculardan gümüş madalya

Şampiyonada 21 ülkeden 170 sporcu madalya mücadelesi verdi. Milli badmintoncular Zehra Erdem ve Bengisu Erçetin gümüş madalyanın sahibi oldu. 

Spor 11.08.2019, 16:26 Emir Yılmaz
Milli badmintonculardan gümüş madalya
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Milli badmintonculardan gümüş madalya

ANKARA,(DHA) Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde düzenlenen Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada 21 ülkeden 170 sporcu madalya mücadelesi verdi. Milli badmintoncular Zehra Erdem ve Bengisu Erçetin gümüş madalyanın sahibi oldu. 


Çift kadınlar kategorisinde Hindistanlı rakiplerine 2-1 mağlup olan Zehra Erdem ve Bengisu Erçetin, şampiyonayı ikinci olarak tamamladı. Genç Badmintoncuların bu yıl içerisinde şimdiye kadar 83 madalyanın sahibi olduğunu dile getiren Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çok sayıda gencin badmintona olan ilgisinin artmaya başladığını belirterek, "Bayrağımızı ve ülkemizi başarı ile temsil eden Milli Badmintoncularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Federasyon olarak birçok başarıya imza atan gençlerimize destek vermeye ve yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

#Zehra Erdem #Bengisu Erçetin #Milli badmintoncu #Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası #Murat Özmekik
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