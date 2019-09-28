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Milli boksör şampiyon oldu, gözü olimpiyatlara dikti
Zonguldaklı milli boksör Birol Aygün, Konyada yapılan 1. Grup Boks Türkiye Şampiyonası’nda, 75 kiloda şampiyon oldu.
Spor 28.09.2019, 18:39
Zonguldaklı milli boksör Birol Aygün, Konyada yapılan 1. Grup Boks Türkiye Şampiyonası’nda, 75 kiloda şampiyon oldu.
AYGÜN: "İLİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"
Milli boksör Birol Aygün, "Zonguldak Belediyespor altında aldığım şampiyonluğu desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Selim Alan ve şehrimize armağan ediyorum. İlimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyorum. İnşallah 2 ay sonra İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacak Olimpiyat Vize maçlarında ay-yıldızlı forma altında ülkemizi de en iyi şekilde temsil edeceğim. İnşallah hedefim ay yıldızlı forma altında olimpiyatlarda istiklal marşımızı okutarak bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.(Emre Can Bayram/İHA)
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