Milli boksörler yumruklarıyla dünyayı sallamak istiyor





KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Erkek Milli Boks Takımı, 7-21 Eylül tarihlerinde Rusya'da Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Milli takım, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmaları tamamladı.

Türkiye'nin erkeklerde 7 sıklette madalya mücadelesi vereceği şampiyonada 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Berat Acar, +91 kiloda Muhammed Aydın ringe çıkacak.

Başantrenör Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya hazır olduklarını belirtti.

Şampiyonaya 52 kilodan +91 kiloya kadar 7 sıklette katılacaklarını vurgulayan Nunez, "Dünya Şampiyonası çok ciddi ve sert bir turnuva olacak. Bunun farkındayız. Biz de herk sıklette Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her ne kadar zor ve sert bir turnuva olsa da biz de ona göre hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

Dünya Şampiyonası'nın ardından olimpiyat elemelerinin olduğuna işaret eden Nunez, elemelerin kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerine değinen Nunez, şunları kaydetti:

"Bütün şampiyonalarda madalya için mücadele ediyoruz. Hedefimiz değişmiyor, Dünya Şampiyonası'nda da madalya kazanmak için mücadele edeceğiz. Sporcularıma güveniyorum. Her şeyden önce kendi işime güveniyorum. Tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Türk boksuna katkıda bulunup ileriye taşımaya çalışıyorum."





- Hedef üçüncü dünya şampiyonluğu





Kariyerinde 2 dünya şampiyonluğu bulunan milli boksör Tuğrulhan Erdemir ise şampiyonaya iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Kamp süreci çok faydalı geçti. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah ülkemize altın madalya getireceğim. Bu Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum." diye konuştu.

Milli boksör Serhat Güler de emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını dile getirerek, "Bu yıl dünya ve olimpiyatlarda madalya alacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.