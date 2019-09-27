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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'den TFF'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.TFF'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'in federasyona nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.TFF...

Spor 27.09.2019, 21:17
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'den TFF'ye ziyaret


İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'in federasyona nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarete TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

Ziyarette TFF Başkan Vekili Bahçıvan'ın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'e A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye ettiği aktarıldı.

#Erdal Bahçıvan #futbol #Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer #TFF #Türkiye Futbol Federasyonu
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