Milli Eskrimci Martino Minuto'dan Romanya'da altın madalya

İSTANBUL (AA) - Milli eskrimci Martino Minuto, Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

ndan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada pul müsabakalarında 6'da 6 yapan Minuto, sırasıyla 3 Rumen rakibini de yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Avusturyalı Johannes Poscharnig ile karşılaşan Minuto, finalde de Tunuslu rakibi Mohamed Samandi'yi 15-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli eskrimci Martino Minuto, Özbekistan, Hollanda ve Slovakya'da düzenlenen satellite turnuvalarında da altın madalya elde etmişti.