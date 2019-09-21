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Milli Eskrimci Martino Minuto'dan Romanya'da altın madalya

Milli eskrimci, Bükreş'te düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda şampiyon oldu

Spor 21.09.2019, 21:21 21.09.2019, 21:30
Milli Eskrimci Martino Minuto'dan Romanya'da altın madalya

İSTANBUL (AA) - Milli eskrimci Martino Minuto, Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada pul müsabakalarında 6'da 6 yapan Minuto, sırasıyla 3 Rumen rakibini de yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Avusturyalı Johannes Poscharnig ile karşılaşan Minuto, finalde de Tunuslu rakibi Mohamed Samandi'yi 15-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli eskrimci Martino Minuto, Özbekistan, Hollanda ve Slovakya'da düzenlenen satellite turnuvalarında da altın madalya elde etmişti.

#Uluslararası FIE Satellite Turnuvası #Türkiye Eskrim Federasyonu #Martino Minuto #madalya #eskrim
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