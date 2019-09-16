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Milli güreşçi Cenk İldem bronz madalya kazandı
Milli güreşçi Cenk İldem, Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen 97 kiloda Gürcü Giorgi Melia’yı yenerek bronz madalya kazandı.
Spor 16.09.2019, 16:43 16.09.2019, 16:58
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