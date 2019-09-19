Son Dakika
Nevşehir'de feci trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi açıklaması
Okullarına adı verilen şehitleri tanıyacaklar
Milli halterci Şaziye Erdoğan, dünya şampiyonu oldu
8. Tokat Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı açıldı
Tuzla'daki fabrika yangınında 2 itfaiyeci yaralandı
Menemen'de besi çiftliğine sahte alkol ve kaçak tütün operasyonu
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Başkan Trump’ın yeni Güvenlik Danışmanı O’Brien oldu
Beşiktaş, yarınki maç için Slovakya'da

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Dünya şampiyonu

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda milli halterci Şaziye Erdoğan, şampiyon oldu.

Spor 18.09.2019, 19:25
Milli halterci Şaziye Erdoğan, Dünya şampiyonu
banner63

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda milli halterci Şaziye Erdoğan, şampiyon oldu.

18-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Tayland’ın Pattaya şehrinde başlayan Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’na 87 ülkeden 606 sporcu katılıyor. Milli Takımı 6 erkek, 6 kadın olmak üzere toplam 12 sporcu ile iştirak ediyor.

Kadınlar 45 kiloda yarışan Şaziye Erdoğan koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Büyükler Dünya şampiyonu oldu. İstiklal Marşı’nı Tayland’ın Pattaya şehrinde coşkuyla okuttu.

Müsabakanın ardından Şaziye Erdoğan, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Tayland’da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı’nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Antrenörlerinin ve Federasyon Başkanı’nın kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU’DAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan, Şaziye Erdoğan’nı telefonla arayarak kutladı.

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nın ilk günün sonunda milliler toplam madalya sayısı 2 altın, 1 gümüş madalyaya ulaştı.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar "Madalya alan Şaziye Erdoğan’ı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum" diyerek hiçbir başarının tesadüf olmadığını, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

(İHA)
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@